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Автокатастрофа унесла жизни 18 человек на северо-западе Нигерии

Весь мир
Автокатастрофа унесла жизни 18 человек на северо-западе Нигерии

Абуджа, 17 января. Полиция Нигерии сообщила о гибели 18 человек в результате автомобильной аварии на северо-западе страны в штате Сокото.

По словам представителя власти, грузовик с пассажирами и крупным рогатым скотом перевернулся на перекрестке. Машина вылетела с трассы на обочину в оживленном месте.

Комиссар полиции штата отметил, что спасатели доставили 40 пострадавших в ближайшую больницу. Кроме того, в катастрофе погибли 16 коров, находившихся в кузове.

Власти провели молебен по усопшим и выразили официальные соболезнования семьям. Сотрудники дорожной службы призвали водителей избегать превышения разрешенной массы транспорта и соблюдать осторожность за рулем.

Ранее на трассе Лагос — Ибадан на юго-западе Нигерии пострадали более 15 человек. Коммерческий автобус столкнулся с грузовиком в штате Огун.

Кроме того, 19 участников дорожного движения погибли в результате ДТП на севере Сенегала. Крупная автокатастрофа стала второй в республике за девять дней.
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