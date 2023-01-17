Автокатастрофа унесла жизни 18 человек на северо-западе Нигерии

Абуджа, 17 января. Полиция Нигерии сообщила о гибели 18 человек в результате автомобильной аварии на северо-западе страны в штате Сокото.
По словам представителя власти, грузовик с пассажирами и крупным рогатым скотом перевернулся на перекрестке. Машина вылетела с трассы на обочину в оживленном месте.
Комиссар полиции штата отметил, что спасатели доставили 40 пострадавших в ближайшую больницу. Кроме того, в катастрофе погибли 16 коров, находившихся в кузове.
Власти провели молебен по усопшим и выразили официальные соболезнования семьям. Сотрудники дорожной службы призвали водителей избегать превышения разрешенной массы транспорта и соблюдать осторожность за рулем.
Ранее на трассе Лагос — Ибадан на юго-западе Нигерии пострадали более 15 человек. Коммерческий автобус столкнулся с грузовиком в штате Огун.
Кроме того, 19 участников дорожного движения погибли в результате ДТП на севере Сенегала. Крупная автокатастрофа стала второй в республике за девять дней.