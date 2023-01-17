Фонд развития территорий выделил Алтайскому краю 20 млн рублей

Алтайский край получил от Фонда развития территорий финансовую поддержку в размере 20,05 млн рублей. Средства будут израсходованы на оплату работ по энергосбережению.
Специалисты контрольного управления публично-правовой компании «Фонд развития территорий» работали в регионе с 9 по 13 января, сообщает «Алтайская правда». Они провели выездной мониторинг и проверили соблюдение требований для получения финансовой поддержки за счет средств госкорпорации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
В результате заявка Алтайского края была одобрена. Средства пойдут на возмещение части расходов на проведение работ по энергосбережению. В случае продолжения федеральной программы жители региона и далее смогут рассчитывать на возмещение затрат на проведение энергоэффективного капитального ремонта, который даст экономию энергетических ресурсов не менее 10%.