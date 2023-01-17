Фонд развития территорий выделил Алтайскому краю 20 млн рублей

В результате заявка Алтайского края была одобрена. Средства пойдут на возмещение части расходов на проведение работ по энергосбережению. В случае продолжения федеральной программы жители региона и далее смогут рассчитывать на возмещение затрат на проведение энергоэффективного капитального ремонта, который даст экономию энергетических ресурсов не менее 10%.