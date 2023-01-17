На Украине заявили об уязвимости центров принятия решений перед российскими ракетами

По его словам, центры принятия решений в Киеве уязвимы перед ракетным вооружением ВС РФ. Соскин отметил, что российские боеприпасы могут поразить президентскую администрацию. Он добавил, что силы ПВО страны не способны защитить столицу и другие города от ракет.