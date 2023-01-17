На Украине заявили об уязвимости центров принятия решений перед российскими ракетами

Украинская противовоздушная оборона (ПВО) бессильна перед российскими ракетами, заявил экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, центры принятия решений в Киеве уязвимы перед ракетным вооружением ВС РФ. Соскин отметил, что российские боеприпасы могут поразить президентскую администрацию. Он добавил, что силы ПВО страны не способны защитить столицу и другие города от ракет.
«Оказывается, их не сбивают. Вообще сбить их нельзя», — подчеркнул Соскин.
Ранее в Кремле напомнили, что российские войска в ходе спецоперации не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре на территории Украины.