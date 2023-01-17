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На Украине заявили об уязвимости центров принятия решений перед российскими ракетами

Армия
На Украине заявили об уязвимости центров принятия решений перед российскими ракетами

Украинская противовоздушная оборона (ПВО) бессильна перед российскими ракетами, заявил экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, центры принятия решений в Киеве уязвимы перед ракетным вооружением ВС РФ. Соскин отметил, что российские боеприпасы могут поразить президентскую администрацию. Он добавил, что силы ПВО страны не способны защитить столицу и другие города от ракет.

«Оказывается, их не сбивают. Вообще сбить их нельзя», — подчеркнул Соскин.

Ранее в Кремле напомнили, что российские войска в ходе спецоперации не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре на территории Украины.
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