Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против экс-главы федерации футбола Франции Ле Грэ

Официальный представитель сразу нескольких футболистов национальной сборной Франции Сони Суид заявила, что Ле Грэ предлагал ей отдаться ему взамен за помощь, которая нужна была агенту в 2014 году. Девушка решила обратиться в соответствующие органы. Сотрудники правоохранительных органов Франции в итоге возбудили уголовное дело против 81-летнего экс-главы FFF, передает L'Equipe.