Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против экс-главы федерации футбола Франции Ле Грэ

Французские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против бывшего президента местной федерации футбола (FFF) Ноэля Ле Грэ. Экс-главу организации обвиняют в сексуальных домогательствах.
Официальный представитель сразу нескольких футболистов национальной сборной Франции Сони Суид заявила, что Ле Грэ предлагал ей отдаться ему взамен за помощь, которая нужна была агенту в 2014 году. Девушка решила обратиться в соответствующие органы. Сотрудники правоохранительных органов Франции в итоге возбудили уголовное дело против 81-летнего экс-главы FFF, передает L'Equipe.
Ранее Ле Грэ покинул пост президента организации на фоне скандала вокруг бывшего главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. Чиновник заявил, что ему абсолютно все равно, где специалист продолжит карьеру.