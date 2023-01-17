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Политолог Борисов считает Арестовича «говорящей головой» преступной киевской власти

Политика
Политолог Борисов считает Арестовича «говорящей головой» преступной киевской власти

Киевский режим управляется серьезной мафией, а не медийными личностями вроде советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, заявил бывший замминистра иностраннных дел ДНР Борис Борисов.

Реальная власть, по мнению Борисова, принадлежит преступным группам, контролирующим потоки оружия и денег на Украине.

«Все остальное — это пена на поверхности. Поэтому смена вовремя этой пены ни к каким совершенно последствиям не приведет», — сказал эксперт.

Политолог в разговоре с Pravda.ru назвал разговоры об отставке Арестовича мелкой суетой, а самого политика одной из «говорящих голов» киевских властей. Борисов уверен, что Арестовича вынудили подать заявление об отставке.
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