Политолог Борисов считает Арестовича «говорящей головой» преступной киевской власти

Киевский режим управляется серьезной мафией, а не медийными личностями вроде советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, заявил бывший замминистра иностраннных дел ДНР Борис Борисов.
Реальная власть, по мнению Борисова, принадлежит преступным группам, контролирующим потоки оружия и денег на Украине.
«Все остальное — это пена на поверхности. Поэтому смена вовремя этой пены ни к каким совершенно последствиям не приведет», — сказал эксперт.
Политолог в разговоре с Pravda.ru назвал разговоры об отставке Арестовича мелкой суетой, а самого политика одной из «говорящих голов» киевских властей. Борисов уверен, что Арестовича вынудили подать заявление об отставке.