Добровольцев волгоградского отряда «Сталинград» проводили в зону СВО

На церемонии проводов волгоградский губернатор выступил с речью, в которой он пожелал землякам удачи в защите Отечества от неонацистских формирований и скорейшего возвращения живыми и здоровыми домой. А также пообещал добровольцам, участвующим в выполнении задач СВО, поддержку родного региона и помощь семьям.