Добровольцев волгоградского отряда «Сталинград» проводили в зону СВО

Очередное подразделение добровольцев из Волгоградской области направилось выполнять воинский долг. В церемонии проводов отряда «Сталинград» на Мамаевом кургане принял участие руководитель Волгоградской области Андрей Бочаров.
Как пишет сетевое издание «Волгоградская правда», боевая группа «Сталинград» сформирована в конце 2022 года и уже прошла подготовку в учебном центре Минобороны РФ на территории Волгоградской области. Теперь солдаты отправятся в зону проведения спецоперации для защиты жителей новых российских регионов.
На церемонии проводов волгоградский губернатор выступил с речью, в которой он пожелал землякам удачи в защите Отечества от неонацистских формирований и скорейшего возвращения живыми и здоровыми домой. А также пообещал добровольцам, участвующим в выполнении задач СВО, поддержку родного региона и помощь семьям.