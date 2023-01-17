Строительство трубопровода для поставок черноморского газа завершилось в Турции

В первом квартале текущего года может начаться перекачка газа с крупного турецкого месторождения в Черном море «Сакарья». По данным компании BOTAŞ, строительство газопровода и, в частности, газоизмерительной станции (ГИС) завершено.
Таким образом, потребители смогут получать от 10 до 50 млн кубометров газа в сутки и более 18 млрд кубометров в года. Однако первое время прокачка составит не более 10 млрд кубометров.
Об открытии «Сакарьи» власти Турции заявили в 2020 году. Объемы месторождения оцениваются в 540 млрд кубометров, и его полная реализация позволит стране обеспечить себя газом на многие годы.