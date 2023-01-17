Двухдневная гражданская панихида по актеру Вахтангу Кикабидзе началась в Тбилиси

Как сообщает ТАСС, гражданская панихида завершится 18 января. Затем, 19 января, артиста похоронят на Верийском кладбище в Тбилиси. Траурная церемония прощания с артистом пройдет в большом концертном зале тбилисской филармонии, на сцену которой он неоднократно выходил.