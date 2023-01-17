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Двухдневная гражданская панихида по актеру Вахтангу Кикабидзе началась в Тбилиси

Общество
Двухдневная гражданская панихида по актеру Вахтангу Кикабидзе началась в Тбилиси

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет. В Тбилиси началась гражданская панихида по умершему актеру, которая продлится два дня.

Поклонники звезды фильма «Мимино» 17 января приходят проститься с кумиром в церковь Кашвети в центре грузинской столицы. Цветы несут и члены семьи Кикабидзе, а также известные деятели искусства и политики.

Как сообщает ТАСС, гражданская панихида завершится 18 января. Затем, 19 января, артиста похоронят на Верийском кладбище в Тбилиси. Траурная церемония прощания с артистом пройдет в большом концертном зале тбилисской филармонии, на сцену которой он неоднократно выходил.
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