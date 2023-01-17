Офис Зеленского принял отставку Арестовича с должности советника

Заявление советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича об отставке было принято. Соответствующие данные появились в Сети 17 января.
Напомним, украинский политик подал прошение об увольнении с должности после скандальной истории с ударом по дому в Днепропетровске.
Ранее лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива призвал не верить отставке Арестовича. По его словам, всю эту историю следует расценивать как продуманный ход Правительства Украины, которое намерено создать подконтрольную оппозицию в рамках подготовки избирательной кампании в парламент страны.