Офис Зеленского принял отставку Арестовича с должности советника

Ранее лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива призвал не верить отставке Арестовича. По его словам, всю эту историю следует расценивать как продуманный ход Правительства Украины, которое намерено создать подконтрольную оппозицию в рамках подготовки избирательной кампании в парламент страны.