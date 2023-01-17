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Поклонники читают стихи и плачут у могилы покойной Инны Чуриковой

Общество
Поклонники читают стихи и плачут у могилы покойной Инны Чуриковой

Народную артистку СССР Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище. Поклонники продолжают собираться у могилы актрисы, плачут и читают стихи.

Люди бесконечно несут букеты к месту захоронения Чуриковой. Одна из женщин заслужила аплодисменты поклонников, прочитав стих про покойную актрису и город, в котором она родилась.

«Говорим, спасибо Белебей, что освятил четыре буквы – Инна», — прочитала почитательница таланта Чуриковой.

Актриса скончалась 14 января в возрасте 79 лет. Церемония прощания с Чуриковой прошла в храме Христа Спасителя в Москве. Многие культурные деятели пришли на траурное мероприятие и сказали массу теплых слов о покойной артистке.
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