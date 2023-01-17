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Родион Мирошник озвучил единственно верную реакцию на отставку Арестовича

Политика
Родион Мирошник озвучил единственно верную реакцию на отставку Арестовича

Решение советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича покинуть занимаемый пост никак не скажется на позиции Киева и ходе СВО. К такому выводу пришел экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По словам политика, его не интересуют кадровые перестановки в соседнем государстве. Также он озвучил единственно верную реакцию на подобные новости. Для этого необходимо предварительно запастись попкорном, уточнил дипломат.

«Происходящее никак не может повлиять на падение украинского режима, поэтому все, что нам остается — наблюдать и веселиться», — заявил Мирошник в интервью Общественной Службе Новостей.

Напомним, что Арестович написал заявление об уходе с должности 17 января. Спустя несколько часов его отставка была принята офисом украинского лидера.
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