Минобороны Болгарии заявило, что не продавало Украине танки Т-72

Болгария не продавала Украине танки Т-72, заявил глава военного ведомства страны Димитр Стоянов.
Он опроверг появившуюся в западных СМИ информацию о том, что болгарская сторона передала ВСУ тяжелые боевые машины советского производства.
«За последний год министерство обороны никому не продавало танки Т-72. Они являются собственностью болгарской армии и находятся в наших формированиях», — сообщил министр.
Стоянов отметил, что София может экспортировать для помощи Украине только стрелковое оружие и оборудование. При этом он добавил, что их стоимость будет возмещена из Европейского фонда.