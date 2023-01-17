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Минобороны Болгарии заявило, что не продавало Украине танки Т-72

Армия
Минобороны Болгарии заявило, что не продавало Украине танки Т-72

Болгария не продавала Украине танки Т-72, заявил глава военного ведомства страны Димитр Стоянов.

Он опроверг появившуюся в западных СМИ информацию о том, что болгарская сторона передала ВСУ тяжелые боевые машины советского производства.

«За последний год министерство обороны никому не продавало танки Т-72. Они являются собственностью болгарской армии и находятся в наших формированиях», — сообщил министр.

Стоянов отметил, что София может экспортировать для помощи Украине только стрелковое оружие и оборудование. При этом он добавил, что их стоимость будет возмещена из Европейского фонда.
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