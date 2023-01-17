Самарские мастера создали уникальный кровоостанавливающий жгут для российских военных

Самарские умельцы разработали и наладили производство специального кровоостанавливающего жгута для нужд российских военных, участвующих в СВО. Он не имеет аналогов в мире.
Предприниматели Виталий Сылка и Мария Казак основали швейный кворкинг «Территория моды». Изначально предполагалось, что коворкинг в самарских торговых центрах должен был объединить местных дизайнеров и предоставить рабочие места для их творчества, сообщает сетевое издание «КП-Самара». Но жизнь внесла свои коррективы. Сейчас самарские швеи активно помогают военным, которые участвуют в СВО.
«Территория моды» изготавливает плащи-палатки, аптечки, маскировочные сети, а сейчас и эксклюзивные кровоостанавливающие жгуты. Изделия отправляют самарским бойцам в 44 гвардейский полк. Жгут прост в использовании, благодаря удобному фиксатору, механизм которого доработали в Самаре соучредители кворкинга, его можно затягивать одной рукой и делать это очень быстро. Когда счет идет на секунды, быстро наложенная кровоостанавливающая повязка может спасти жизнь.