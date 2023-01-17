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Стоимость традиционного борща на Украине увеличилась более чем на 21% за год

Экономика
Стоимость традиционного борща на Украине увеличилась более чем на 21% за год

Стоимость продуктовой корзины для традиционного борща выросла на Украине на 21,22%, передает РИА Новости сообщение аналитического центра «Офис эффективного регулирования».

По данным организации, подорожание составило более 99 гривен (примерно 2,71 доллара) с учетом расчетов на четыре порции борща. Наиболее дорогим продуктом из корзины стало мясо (+63,67%). Также выросла стоимость моркови (+26,48%) и сметаны (30,52%). Однако свекла и капуста подешевели более чем на 45%.

Ранее стало известно о выделении Украине 3 млрд евро от Евросоюза. Транш был отправлен в рамках программы кредитной помощи на выплату зарплат и пенсий, финансирование государственных учреждений, а также восстановление транспортной и энергетической инфраструктуры.
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