Стоимость традиционного борща на Украине увеличилась более чем на 21% за год

Стоимость продуктовой корзины для традиционного борща выросла на Украине на 21,22%, передает РИА Новости сообщение аналитического центра «Офис эффективного регулирования».
По данным организации, подорожание составило более 99 гривен (примерно 2,71 доллара) с учетом расчетов на четыре порции борща. Наиболее дорогим продуктом из корзины стало мясо (+63,67%). Также выросла стоимость моркови (+26,48%) и сметаны (30,52%). Однако свекла и капуста подешевели более чем на 45%.
Ранее стало известно о выделении Украине 3 млрд евро от Евросоюза. Транш был отправлен в рамках программы кредитной помощи на выплату зарплат и пенсий, финансирование государственных учреждений, а также восстановление транспортной и энергетической инфраструктуры.