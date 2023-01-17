Стоимость традиционного борща на Украине увеличилась более чем на 21% за год

По данным организации, подорожание составило более 99 гривен (примерно 2,71 доллара) с учетом расчетов на четыре порции борща. Наиболее дорогим продуктом из корзины стало мясо (+63,67%). Также выросла стоимость моркови (+26,48%) и сметаны (30,52%). Однако свекла и капуста подешевели более чем на 45%.

