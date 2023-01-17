Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» проведет марафон фильмов Сергея Эйзенштейна

Во время марафона зрители увидят картины «Александр Невский», «Иван Грозный», «Да здравствует Мексика!» и другие. Сергей Эйзенштейн является заслуженным деятелем РСФСР, лауреатом двух Сталинских премий, искусствоведом и автором фундаментальных теорий кинематографа.