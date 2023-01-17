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Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» проведет марафон фильмов Сергея Эйзенштейна

Общество
Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» проведет марафон фильмов Сергея Эйзенштейна

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» покажет марафон картин режиссера Сергея Эйзенштейна. Показ приурочен к 125-летию со дня рождения кинематографиста.

Поклонники творчества Эйзенштейна будут отмечать юбилейную дату 22 января. В этот день телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» покажет целую серию картин знаменитого режиссера, сообщает издание «Газета.Ru».

Во время марафона зрители увидят картины «Александр Невский», «Иван Грозный», «Да здравствует Мексика!» и другие. Сергей Эйзенштейн является заслуженным деятелем РСФСР, лауреатом двух Сталинских премий, искусствоведом и автором фундаментальных теорий кинематографа.
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