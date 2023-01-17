Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» проведет марафон фильмов Сергея Эйзенштейна

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» покажет марафон картин режиссера Сергея Эйзенштейна. Показ приурочен к 125-летию со дня рождения кинематографиста.
Поклонники творчества Эйзенштейна будут отмечать юбилейную дату 22 января. В этот день телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» покажет целую серию картин знаменитого режиссера, сообщает издание «Газета.Ru».
Во время марафона зрители увидят картины «Александр Невский», «Иван Грозный», «Да здравствует Мексика!» и другие. Сергей Эйзенштейн является заслуженным деятелем РСФСР, лауреатом двух Сталинских премий, искусствоведом и автором фундаментальных теорий кинематографа.