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Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских диверсантов в Харьковской области

Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских диверсантов в Харьковской области

Украинские войска за минувшие сутки лишились более 50 человек личного состава на Купянском направлении, проинформировало Минобороны РФ.

Сообщается, что бойцы союзных сил нанесли сокрушительный удар по подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в Харьковской области и ЛНР. В том числе, подразделения ВСУ лишились одного танка, двух боевых машин пехоты и двух пикапов.

Помимо этого, российские военнослужащие ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Красного Лимана Харьковской области.
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