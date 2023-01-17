Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских диверсантов в Харьковской области

Сообщается, что бойцы союзных сил нанесли сокрушительный удар по подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в Харьковской области и ЛНР. В том числе, подразделения ВСУ лишились одного танка, двух боевых машин пехоты и двух пикапов.