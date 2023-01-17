Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских диверсантов в Харьковской области

Украинские войска за минувшие сутки лишились более 50 человек личного состава на Купянском направлении, проинформировало Минобороны РФ.
Сообщается, что бойцы союзных сил нанесли сокрушительный удар по подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в Харьковской области и ЛНР. В том числе, подразделения ВСУ лишились одного танка, двух боевых машин пехоты и двух пикапов.
Помимо этого, российские военнослужащие ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Красного Лимана Харьковской области.