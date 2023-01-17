Экономист Колташов прокомментировал высказывание главы Еврокомиссии о российской экономике

Что касается будущего российской экономики, то все зависит от того, к какому типу стратегии мы прибегнем далее, считает Колташов. Если это будет инерционный и во многом неолиберальный подход, предполагающий, что Россия будет охранять привилегии западных компаний в интеллектуальной собственности, не развивать собственную обрабатывающую промышленность, стремиться решить все проблемы только при помощи параллельного импорта, то получится, что мы подыгрываем прогнозу ЕС и Урсулы фон дер Ляйнен, подчеркивает собеседник издания.