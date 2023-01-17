Экономист Колташов прокомментировал высказывание главы Еврокомиссии о российской экономике

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен выразила надежду на то, что введенные Западом антироссийские санкции погрузят экономику России в многолетнюю рецессию. Об этом политик заявила 17-го января, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Она также отметила, что страны-члены Евросоюза вводят сильнейшие санкции против Москвы.
Глава ЕК считает, что российская экономика лишается современных и критических технологий из-за западных санкций.
Экономист, политолог, историк, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов прокомментировал высказывание политика в беседе с корреспондентом ФАН.
Эксперт считает, что слова Урсулы фон дер Ляйнен должны в первую очередь беспокоить европейских обывателей и предпринимателей. Поскольку ее цитата означает, что в ближайшие десятилетия экономика Евросоюза не сможет вернуть себе старые конкурентные преимущества, состоящие в получении российских энергоресурсов по комфортным ценам на основе долгосрочных контрактов или просто устоявшихся торговых отношений.
«Еще один момент, который сразу виден в словах фон дер Ляйнен: долгая борьба против России и обещанное угасание ее экономики на самом деле необходимо трактовать как невозможность Россию победить. И как гарантию того, что экономические проблемы будут разрушать Евросоюз, европейский бизнес, средний класс, рынок и индустриальные структуры», — отмечает экономист.
Что касается будущего российской экономики, то все зависит от того, к какому типу стратегии мы прибегнем далее, считает Колташов. Если это будет инерционный и во многом неолиберальный подход, предполагающий, что Россия будет охранять привилегии западных компаний в интеллектуальной собственности, не развивать собственную обрабатывающую промышленность, стремиться решить все проблемы только при помощи параллельного импорта, то получится, что мы подыгрываем прогнозу ЕС и Урсулы фон дер Ляйнен, подчеркивает собеседник издания.
Колташов считает, что России необходимо действовать решительнее и быстрее, перестать считаться с Западной интеллектуальной собственностью и освободить ее. А также интенсивно развивать обрабатывающую промышленность, особенно химическую, что уже началось в 2022 году и должно продолжиться. Экономист обращает внимание на излишнюю бюрократизацию отечественной науки, которая мешает ее развитию, а также на необходимость увеличивать свободную торговлю с дружественными экономиками, создавая новые цепочки кооперации.
Ранее предприниматели назвали главную проблему промышленности Свердловской области.