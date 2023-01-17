Михаил Богданов обсудил с послом Марокко в России перспективы двусторонних отношений

Москва, 17 января. Заместитель министра иностранных дел и спецпредставитель РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов обсудил с послом Рабата в Москве вопросы укрепления двусторонних связей.
Встреча состоялась в российской столице по инициативе марокканской стороны, говорится в заявлении МИД. Особое внимание дипломаты уделили продолжению контактов, связанных с текущей ситуацией в арабском регионе.
«В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-марокканских традиционно дружественных отношений, включая поддержание активного политического диалога по проблематике урегулирования сохраняющихся на Ближнем Востоке и в Северной Африке проблем на основе норм международного права и соответствующих резолюций СБ ООН», — отметили в МИД.
В прошлом году стало известно, что Рабат и Москва намерены заключить соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Согласно тексту распоряжения Правительства РФ от 12 октября, Россия построит на территории Марокко АЭС.