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Власти Ярославской области планируют объединить две районные больницы в одну

Общество
Власти Ярославской области планируют объединить две районные больницы в одну

Ярославский депздрав намерен к 1 июня объединить Некрасовскую и Бурмакинскую районные больницы. Но местные жители считают, что при слиянии двух клиник пострадает качество медобслуживания и могут появиться проблемы с лабораторными анализами.

Как пишет сетевое издание «ECHO76», проект объедения медучреждений находится в состоянии готовности. Он позволит поднять результативность управления денежными потоками и послужит оптимизации кадрового состава. Вместе с тем перечень сотрудников медицинский организаций останется неизменным, а преобразования коснутся только административно-управленческого аппарата, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Однако несмотря на заверения чиновников местные активисты не намерены сидеть сложа руки. Они хотят написать коллективное письмо с требованием пересмотреть решение о слиянии больниц.
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