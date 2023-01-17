Георгий Тесля-Герасимов: Кирзовые сапоги как символ нескончаемых дорог и солдатских путей

Будучи уже в Донецке, когда я пришел в воинскую часть, мне выдали военную форму и берцы. А я смотрю, стоят вдалеке на полочке кирзовые сапоги: очень хорошие, на кожаной основе, подбитые гвоздиками, с такими бляшечками по бокам, чтобы можно было расширить или уменьшить голенище. Спросил на выдаче: можно ли мне выдать еще и эти кирзовые сапоги. А солдат с удивлением спросил так: «Георгий, а зачем они вам нужны?». Но я все же настоял и взял кирзачи. Вот, сейчас иду в них, служу в них. Иногда, конечно, и берцы надеваю, но кирзовые сапоги мне как-то ближе к сердцу, больше по душе. Поэтому в них служу непростую службу и в них же уже очень много дорог прошел.