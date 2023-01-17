Георгий Тесля-Герасимов: Кирзовые сапоги как символ нескончаемых дорог и солдатских путей

Амуниция для военнослужащего — часть его жизни. Десятилетия сменяют одно другое, разрабатывается новая военная форма, производится суперсовременная обувь, а кирзовые сапоги для русского солдата остаются незаменимы, считает актер, доброволец НМ ДНР Георгий Тесля-Герасимов.
В авторской колонке для ФАН он рассказал, что нести службу предпочитает именно в кирзовых сапогах. Помимо того, что это весьма удобная и надежная обувь: надо только уметь ей пользоваться, эти сапоги каким-то незримым образом протягивают ниточку к солдатам, которые шли, ходят и будут идти по нелегким дорогам войны, защищая наше Отечество.
О кирзовых сапогах. Колонка Георгия Тесли-Герасимова
Хочу сделать для наших читателей небольшой, так сказать, «передых». Иду я по военной дороге, а на ногах моих кирзовые сапоги. Нет, не потому, что у меня нет берц или какой-то другой современной военной обуви. Она у меня есть. Просто в детстве и юности я смотрел очень много фильмов о войне. Потом, став уже взрослым, вспоминаю те фильмы и всегда перед глазами у меня стоят эти кирзовые солдатские сапоги. Они — символ нескончаемых дорог и солдатских путей, бесконечного движения наших мозолистых непростых лет жизни. Целые поколения носили эти кирзовые сапоги. Да, сейчас очень много обуви: простые берцы, какая-то специальная обувь с подогревом, с какими-то мембранами, с водозащитой, огнеупорная, с защитой от острых камней, для песчаников и лесистой местности, — в общем, какой только нет. Но я свой выбор сделал.
Будучи уже в Донецке, когда я пришел в воинскую часть, мне выдали военную форму и берцы. А я смотрю, стоят вдалеке на полочке кирзовые сапоги: очень хорошие, на кожаной основе, подбитые гвоздиками, с такими бляшечками по бокам, чтобы можно было расширить или уменьшить голенище. Спросил на выдаче: можно ли мне выдать еще и эти кирзовые сапоги. А солдат с удивлением спросил так: «Георгий, а зачем они вам нужны?». Но я все же настоял и взял кирзачи. Вот, сейчас иду в них, служу в них. Иногда, конечно, и берцы надеваю, но кирзовые сапоги мне как-то ближе к сердцу, больше по душе. Поэтому в них служу непростую службу и в них же уже очень много дорог прошел.
Они вызывают у меня замечательные детские воспоминания. Помню, папа улетал на военные сборы в 1983-м, мне тогда было 6 лет. Он у меня имел звание капитана запаса, на сборах прыгал с парашютом и проходил прочую военную подготовку. Домой вернулся папа уже зимой с огромным рюкзаком, от которого пахло копченой рыбой и мясом: кто жил в Сибири, знает, как эти запахи сквозь брезент пробиваются. Он опустил этот рюкзак со всякими там гостинцами и снял, как мне тогда казалось, огромные кирзовые сапоги с такими же бляшками-затяжками на голенище.
Когда я увидел такие же сапоги в воинской части 40 лет спустя, естественно решил их взять, чтобы именно в кирзовых сапогах проходить воинскую службу и защищать нашу Родину. Это очень сентиментальный, очень душевный и, можно сказать, интимный момент, который мне очень дорог и близок. Все наши пацаны тут бегают в берцах — деловые такие, и все спрашивают, зачем я надел эти сапоги. А у меня ответ простой: кирзовые сапоги очень надежные. У них в берцах уже ноги отмерзают, а я в этих сапогах хожу-служу.
Правда, у этой обуви есть своя особенность — в ней нельзя долго стоять, иначе ноги отвалятся. В кирзовых сапогах надо постоянно двигаться, в этом случае они безотказно работают и греют ноги. Конечно такие сапоги немыслимы без хорошей портянки и стельки. Я в свои вложил металлизированную стельку, а сверху прикрыл еще войлочной, плюс портяночка на носок — супер! Эти кирзовые сапоги стали для меня проводником: я каким-то незримым образом воссоединился с теми солдатами, которые шли, ходят и будут идти по нелегким дорогам войны, защищая наше Отечество.
Известный ненавистник России Артур Смольянинов сказал как-то, мол ему стыдно за то, что он четыре часа едет по России, а за окном пустота и бездорожье. Так вот, кто бы что ни говорил, мне не стыдно за эти дороги. Я горд тем, что моя необъятная Родина такая, какая есть. Я здесь родился и вырос. А русские дороги… — это классика. Они всегда были и будут пока существует Вселенная.