Военный эксперт Котенок: Отставка Ламбрехт подтвердила, что все министры обороны стран ЕС – полные «нули»

Военные эксперты встретили эту отставку скорее с позитивом. По данным немецких СМИ, министром обороны Ламбрехт, юрист по образованию, стала во многом случайно. Канцлеру Шольцу, обещавшему гендерное равенство в своем правительстве, позарез нужна была во главе Минобороны именно женщина. А кандидатура Ламбрехт вовремя подвернулась по руку. При этом свою деятельность она почему-то начала не с модернизации армии, а с охоты на правых радикалов в рядах бундесвера. Еще ее очень беспокоило невысокое число немецких генералов женского пола в немецкой армии.