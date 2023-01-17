Военный эксперт Котенок: Отставка Ламбрехт подтвердила, что все министры обороны стран ЕС – полные «нули»

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт ушла в отставку. Накануне она попросила канцлера ФРГ Олафа Шольца освободить ее от занимаемой должности, что тот вскоре и сделал. Как сообщил ФАН военный эксперт Юрий Котенок, сегодня европейских министров обороны можно менять как угодно — от этого военная политика их стран никак не изменится.
Отставку министра обороны Германии Кристине Ламбрехт вряд ли можно назвать неожиданной — немецкая пресса писала о ее вероятности все последние дни. Сама Ламбрехт после подачи на увольнение заявила: «Многомесячное фокусирование СМИ на моей персоне сделали невозможными объективное освещение и обсуждение темы военных, Бундесвера и направлений политики безопасности ФРГ».
Военные эксперты встретили эту отставку скорее с позитивом. По данным немецких СМИ, министром обороны Ламбрехт, юрист по образованию, стала во многом случайно. Канцлеру Шольцу, обещавшему гендерное равенство в своем правительстве, позарез нужна была во главе Минобороны именно женщина. А кандидатура Ламбрехт вовремя подвернулась по руку. При этом свою деятельность она почему-то начала не с модернизации армии, а с охоты на правых радикалов в рядах бундесвера. Еще ее очень беспокоило невысокое число немецких генералов женского пола в немецкой армии.
Накануне спецоперации РФ Ламбрехт пообещала выделить в помощь Украине… пять тысяч касок, что в Киеве восприняли как издевку. После начала военной операции канцлер Шольц выделил на нужды Бундесвера невиданные доселе 100 миллиардов евро, но поставки германских вооружений в ВСУ все равно шли крайне медленно и неохотно. Сама Ламбрехт вроде бы составила список военного снаряжения, которым бундесвер мог быстро поделиться с украинской армией, но…забыла сообщить об этом главе Минобороны Украины Алексею Резникову.
Еще один казус с Ламбрехт случился в конце ноября 2022-го, после падения в Польше украинской ракеты от комплекса ПВО С-300. Министр тут же рассказала СМИ о планах передать Варшаве одну из американских батарей ПВО Patriot, находящейся в ФРГ. Вскоре стало известно, что тем самым министр изрядно напортачила — оказалось, что поляки очень просили Минобороны ФРГ сохранить этот план в тайне. В отместку Варшава предложила передать эту батарею ПВО Patriot напрямую украинцам.
В целом, кресло под Кристине Ламбрехт шаталось уже давно. О ее намерении уйти с поста министра обороны немецкие СМИ сообщали еще в начале января, а под огнем критики она находилась уже несколько месяцев. Христианские демократы в Бундестаге обвиняли ее в полной некомпетентности, медлительности в переоснащении армии ФРГ, а также в крайне неудачных выступлениях на публике.
Как сообщил по этому поводу ФАН военный эксперт Юрий Котенок, смена военного министра никак не отразится на политике Германии в отношении украинского конфликта.
«Думаю, что отставка Кристине Ламбрехт подтверждает тезис: все фигуры, которые сейчас расставлены на высшие военные посты в Евросоюзе и на Украине — по сути, «нулевые величины». Прямое оперативное руководство ВСУ, равно как и их снабжение, ведется совсем из других штабов. А люди, назначенные на посты министров обороны — что в Германии, что в других странах — это декоративные фигуры, которые обладают лишь представительскими функциями. При этом они пытаются придать цивилизованный, «культурный» вид жесткому управлению со стороны США, — отметил аналитик. — То же самое относится и к Украине, где внедрена система внешнего управления военными ресурсами. А глава Минобороны Алексей Резников — просто «болтушка», «говорящая голова», которая без перерыва, не отрывая задницы от стула, дает интервью местным и западным СМИ. В реальности же всей системой ВСУ руководят натовские генералы».
Минобороны Германии вряд ли сильно потеряло от отставки Кристине Ламбрехт, указал военкор.
«Скорее всего, вместо нее поставят другую «говорящую голову», которая будет более адекватно что-то там нести по военной тематике. А также более четко администрировать систему Минобороны ФРГ и взаимодействовать с оккупационными американскими войсками. Возможен и такой вариант, когда военным министерством Германии будут напрямую руководить из Объединенного комитета начальников штабов США. Я бы не придавал большого значения такой «смене декораций» и «говорящих голов». Потому что от этого общая политика Евросоюза в отношении спецоперации на Украине не изменится», — указал аналитик.
По его словам, сейчас Германия находится на втором месте после США по объему поставок оружия и военной техники на Украину.
«Я не вижу никаких предпосылок для изменений в этом плане. Вполне возможно, что поставки Бундесвером вооружений для ВСУ останутся на том же уровне, что и сейчас. Но Украина требует кидать все больше и больше вооружений и боеприпасов в «жерло военной спецоперации» на своей территории. Однако возможности военно-промышленного комплекса западных стран все-таки сильно ограничены, — отметил Котенок. — Кроме того, немцы — очень прагматичные люди, и они не будут полностью оголять свои оборонные возможности, бросая все, что только можно, для продолжения военного конфликта на Украине. Тем не менее немецкие поставки для ВСУ будут продолжены на некоем среднем уровне. Так, чтобы, согласно избранной англосаксами тактике, постоянно поддерживать определенный градус конфликта, периодически «подливая масла в огонь». В идеале же Запад хотел бы, чтобы военные действия и вовсе перенеслись как можно восточнее — со всеми вытекающими последствиями».
Напомним, как заявили накануне английские СМИ, поставляемого Британией количества танков на Украину «крайне недостаточно для создания существенного перевеса сил». Как написало издание Guardian, отправка 14-ти танков Challenger 2 от Британии недостаточна. Но даже если Лондон захочет выделить больше тяжелых машин из своего арсенала в 227 единиц, этого все равно будет недостаточно для контрнаступления ВСУ. По мнению издания, для создания «существенного перевеса» на фронте Киеву требуется как минимум сотня танков. Напомним, Лондон намерен передать Киеву 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90. Глава британского Минобороны Бен Уоллес уверен, что эти поставки «могут привести к изменению хода конфликта на Украине».