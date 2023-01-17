Полиция Кении задержала мужчину за инсценировку покушения и вымогательство денег у собственной матери

Найроби, 17 января. Житель Кении инсценировал собственное похищение, чтобы получить от матери выкуп в размере 160 долларов.
Сотрудники правоохранительных органов арестовали 22-летнего ученика средней школы. По словам мошенника, идею преступления ему подсказал друг.
Молодой человек исчез 5 января. Прежде чем покинуть дом, он измазал коровьей кровью вещи и закричал, чтобы напугать мать.
Женщина, услышав звуки, пошла проверить сына, но не обнаружила его в комнате. На следующий день она обратилась за помощью в местный полицейский участок.
Кениец провел три дня на улице, ожидая, что мать соберет сумму выкупа. Однако, поняв, что денег он не получит, на четвертые сутки вернулся домой.
Полиция допросила мошенника. По его словам, средства, которые он хотел получить обманным путем, должны пойти на оплату обучения в школе.
Мать преступника заявила, что у нее не было нужной суммы, поэтому она не смогла перевести деньги предполагаемым злоумышленникам. Сейчас кениец находится под стражей, а сотрудники правоохранительных органов выбирают ему меру пресечения.
Похищение — один из распространенных инструментов запугивания гражданского населения, которые используют террористы. Ранее власти в Найроби усилили охрану границ с Сомали, чтобы предупредить проникновение радикальных элементов на территорию страны.