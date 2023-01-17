Минобороны РФ получило от концерна «Калашников» партию пистолетов «Удав»

По имеющейся информации специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения занялись производством в рамках гособоронзаказа. Известно, что «Удав» поставлен вместе с комбинированными лазерными целеуказателями видимого или инфракрасного спектра, а также с фонарем, которые прикреплены на планку Пикатинни.