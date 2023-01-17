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Минобороны РФ получило от концерна «Калашников» партию пистолетов «Удав»

Армия
Минобороны РФ получило от концерна «Калашников» партию пистолетов «Удав»

Российский концерн «Калашников» передал Минобороны РФ очередную партию 9-мм самозарядных пистолетов 6П72 (ОКР «Удав»). Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

По имеющейся информации специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения занялись производством в рамках гособоронзаказа. Известно, что «Удав» поставлен вместе с комбинированными лазерными целеуказателями видимого или инфракрасного спектра, а также с фонарем, которые прикреплены на планку Пикатинни.

«При спецкомплектации можно установить прибор для бесшумной стрельбы (ПБС). Это гарантия скрытого поражения (беззвучной и беспламенной стрельбы) патронами с уменьшенной скоростью пули целей, защищенных СИЗ 2-го класса», — рассказали в «Калашникове».

Напомним, ранее в «Рособоронэкспорте» сообщили, что Россия и Индия начали совместный выпуск автомата АК-203, передает «360».
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