Минобороны РФ получило от концерна «Калашников» партию пистолетов «Удав»

Российский концерн «Калашников» передал Минобороны РФ очередную партию 9-мм самозарядных пистолетов 6П72 (ОКР «Удав»). Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
По имеющейся информации специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения занялись производством в рамках гособоронзаказа. Известно, что «Удав» поставлен вместе с комбинированными лазерными целеуказателями видимого или инфракрасного спектра, а также с фонарем, которые прикреплены на планку Пикатинни.
«При спецкомплектации можно установить прибор для бесшумной стрельбы (ПБС). Это гарантия скрытого поражения (беззвучной и беспламенной стрельбы) патронами с уменьшенной скоростью пули целей, защищенных СИЗ 2-го класса», — рассказали в «Калашникове».
Напомним, ранее в «Рособоронэкспорте» сообщили, что Россия и Индия начали совместный выпуск автомата АК-203, передает «360».