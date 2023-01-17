В Кузнецке охранник пресек проникновение постороннего в школу

По словам Златогорского, в городское учебное заведение попытался прорваться неизвестный субъект, который при этом вел себя агрессивно. Сотрудник местной охраны сумел задержать непрошенного гостя, хотя и получил повреждения, сообщает «Пенза-Обзор».