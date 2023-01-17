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В Кузнецке охранник пресек проникновение постороннего в школу

Общество
В Кузнецке охранник пресек проникновение постороннего в школу

И.о. главы администрации Кузнецка Сергей Златогорский прокомментировал инцидент в школе №15.

По словам Златогорского, в городское учебное заведение попытался прорваться неизвестный субъект, который при этом вел себя агрессивно. Сотрудник местной охраны сумел задержать непрошенного гостя, хотя и получил повреждения, сообщает «Пенза-Обзор».

Позже нарушитель был передан прибывшим по вызову сотрудникам Росгвардии. Как считает Златогорский, охранник за проявленную бдительность и решимость достоин награды или поощрения.
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