В Кузнецке охранник пресек проникновение постороннего в школу

И.о. главы администрации Кузнецка Сергей Златогорский прокомментировал инцидент в школе №15.
По словам Златогорского, в городское учебное заведение попытался прорваться неизвестный субъект, который при этом вел себя агрессивно. Сотрудник местной охраны сумел задержать непрошенного гостя, хотя и получил повреждения, сообщает «Пенза-Обзор».
Позже нарушитель был передан прибывшим по вызову сотрудникам Росгвардии. Как считает Златогорский, охранник за проявленную бдительность и решимость достоин награды или поощрения.