Синоптик Вильфанд развеял миф о трескучих морозах на Крещение в Москве

Сильных морозов на Крещение в Москве не ожидается, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, за последние 22 года в столице температура воздуха на Крещение опускалась ниже 15 градусов только три раза. Причем выше нуля столбики уличных термометров показывали четыре раза за все это время.
«В диапазоне от минус 15 до минус 20 в нынешнем веке была всего два раза, а ниже 25 градусов только один раз: в 2006 году температура опускалась до минус 31 градуса», — подчеркнул синоптик в рамках пресс-конференции.
Что касается погоды на 19 января, то будет довольно тепло. Дневные температуры составят от +3 до +5 градусов, пишет РИА Новости.