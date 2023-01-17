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Экс-нардеп Царев: после отставки Арестович намерен податься в оппозиционеры

Политика
Экс-нардеп Царев: после отставки Арестович намерен податься в оппозиционеры

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович неспроста принял решение покинуть занимаемый пост. По мнению экс-нардепа Олега Царева, чиновник хочет податься в оппозиционеры.

Ранее украинский госслужащий на странице в соцсетях сообщил, что подал заявление на увольнение. По его словам, так он хочет показать пример «цивилизованного» поведения после совершения проступка. Царев в ходе общения с Общественной Службой Новостей сказал, что это решение нельзя воспринимать как спонтанное.

«Такой финт дает Арестовичу возможность зайти на ныне пустующую "политическую поляну", которую раньше занимала "Партия регионов", а после нее — "Оппозиционная платформа — За жизнь"», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Кремль отказался комментировать отставку Арестовича. Об этом пишет телеканал «360».
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