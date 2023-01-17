Экс-нардеп Царев: после отставки Арестович намерен податься в оппозиционеры

Ранее украинский госслужащий на странице в соцсетях сообщил, что подал заявление на увольнение. По его словам, так он хочет показать пример «цивилизованного» поведения после совершения проступка. Царев в ходе общения с Общественной Службой Новостей сказал, что это решение нельзя воспринимать как спонтанное.