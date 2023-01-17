В Пушкине прошла творческая встреча с Алексеем Пимановым

Это уже третий благотворительный вечер Алексея Пиманова в Пушкине: до этого он представил зрителям фильмы «Мужчина в моей голове» и «Овечка Долли была зла и рано умерла». Все средства, собранные на показе, пойдут на поддержку участников СВО, которые сейчас проходят реабилитацию в военно-клиническом госпитале в Пушкине.