В Пушкине прошла творческая встреча с Алексеем Пимановым

Благотворительная встреча с режиссером, продюсером и известным телеведущим Алексеем Пимановым состоялась в Пушкине. На вечере президент медиахолдинга «Красная звезда» представил публике художественный фильм под названием «Одиннадцать молчаливых мужчин».
Это уже третий благотворительный вечер Алексея Пиманова в Пушкине: до этого он представил зрителям фильмы «Мужчина в моей голове» и «Овечка Долли была зла и рано умерла». Все средства, собранные на показе, пойдут на поддержку участников СВО, которые сейчас проходят реабилитацию в военно-клиническом госпитале в Пушкине.
«В это кино наша группа вложила огромную душу. […] Не буду скрывать, это кино для меня очень важно, потому что оно про поколение победителей. В наше нынешнее время, в то, что происходит вокруг нас, очень важно понимать, что наши предки были невероятно красивые, невероятно красивое поколение, они тогда выиграли ту войну вопреки всему благодаря своему совершенно удивительному духу и воспитанию», — рассказал Алексей Пиманов.
Фильм рассказывает о советских футболистах, которых британские журналисты в 1945 году прозвали «одиннадцатью молчаливыми мужчинами» — тогда команда московского «Динамо» приехала в Лондон на соревнования с местными клубами.
После демонстрации фильма режиссер ответил на волнующие зрителей вопросы.