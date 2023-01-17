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В Пушкине прошла творческая встреча с Алексеем Пимановым

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Благотворительная встреча с режиссером, продюсером и известным телеведущим Алексеем Пимановым состоялась в Пушкине. На вечере президент медиахолдинга «Красная звезда» представил публике художественный фильм под названием «Одиннадцать молчаливых мужчин».

Это уже третий благотворительный вечер Алексея Пиманова в Пушкине: до этого он представил зрителям фильмы «Мужчина в моей голове» и «Овечка Долли была зла и рано умерла». Все средства, собранные на показе, пойдут на поддержку участников СВО, которые сейчас проходят реабилитацию в военно-клиническом госпитале в Пушкине.

«В это кино наша группа вложила огромную душу. […] Не буду скрывать, это кино для меня очень важно, потому что оно про поколение победителей. В наше нынешнее время, в то, что происходит вокруг нас, очень важно понимать, что наши предки были невероятно красивые, невероятно красивое поколение, они тогда выиграли ту войну вопреки всему благодаря своему совершенно удивительному духу и воспитанию», — рассказал Алексей Пиманов.

Фильм рассказывает о советских футболистах, которых британские журналисты в 1945 году прозвали «одиннадцатью молчаливыми мужчинами» — тогда команда московского «Динамо» приехала в Лондон на соревнования с местными клубами.

После демонстрации фильма режиссер ответил на волнующие зрителей вопросы.

В Пушкине прошла творческая встреча с Алексеем Пимановым
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