Жители Марий Эл за 2022 год сдали 20 единиц огнестрельного оружия

За отданные оружие и боеприпасы жители Марий Эл получили вознаграждение общей суммой в 91 тысячу рублей. Среди общего количества сданного оружия и боеприпасов дважды они были обнаружены случайно. Один мужчина разбирал постройку в сенях сельского дома и нашел патроны. Житель Волжска нашел в сарае ружье, когда-то принадлежавшее его покойному деду. Находки были сданы в силовое ведомство.