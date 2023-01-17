Жители Марий Эл за 2022 год сдали 20 единиц огнестрельного оружия

В прошлом, 2022 году, жители Республики Марий Эл сдали в Управление Росгвардии 20 единиц оружия, ранее хранившегося у них дома.
Кроме оружия, жители республики сдали 1045 боеприпасов и 498 грамм взрывчатых веществ, сообщает информационное агентство «МедиаПоток». Среди сданного оружия были в том числе гладкоствольные и нарезные ружья, газовые пистолеты и один боевой.
За отданные оружие и боеприпасы жители Марий Эл получили вознаграждение общей суммой в 91 тысячу рублей. Среди общего количества сданного оружия и боеприпасов дважды они были обнаружены случайно. Один мужчина разбирал постройку в сенях сельского дома и нашел патроны. Житель Волжска нашел в сарае ружье, когда-то принадлежавшее его покойному деду. Находки были сданы в силовое ведомство.