Полиция Буркина-Фасо ликвидировала две преступные группировки в столице

Уагадугу, 17 января. Отделение столичной полиции Буркина-Фасо сообщило о задержании участников двух преступных сообществ.
Стражи правопорядка провели операцию в городских кварталах и населенном пункте Зиниари. Они изъяли десять мотоциклов и мопедов, мобильные телефоны, холодное оружие и муляж пистолета.
По информации СМИ, первая преступная группа специализировалась на угонах двухколесных транспортных средств. Злоумышленники подбирали поддельные ключи к системам зажигания. Они снимали номерные знаки и продавали технику на черном рынке.
Вторая банда занималась грабежами на дорогах. Преступники перемещались по городу на мопедах и выслеживали потенциальных жертв. Они угрожали оружием и отнимали деньги и ценности.
Полицейские отметили, что произвели задержание благодаря сотрудничеству с жителями Уагадугу. Стражи порядка поблагодарили неравнодушных граждан, которые воспользовались номерами дежурной части.
Ранее правоохранительные органы Буркина-Фасо арестовали банду киберпреступников. Члены группы активно использовали социальные сети для поиска потенциальных жертв.