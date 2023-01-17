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Полиция Буркина-Фасо ликвидировала две преступные группировки в столице

Весь мир
Полиция Буркина-Фасо ликвидировала две преступные группировки в столице

Уагадугу, 17 января. Отделение столичной полиции Буркина-Фасо сообщило о задержании участников двух преступных сообществ.

Стражи правопорядка провели операцию в городских кварталах и населенном пункте Зиниари. Они изъяли десять мотоциклов и мопедов, мобильные телефоны, холодное оружие и муляж пистолета.

По информации СМИ, первая преступная группа специализировалась на угонах двухколесных транспортных средств. Злоумышленники подбирали поддельные ключи к системам зажигания. Они снимали номерные знаки и продавали технику на черном рынке.

Вторая банда занималась грабежами на дорогах. Преступники перемещались по городу на мопедах и выслеживали потенциальных жертв. Они угрожали оружием и отнимали деньги и ценности.

Полицейские отметили, что произвели задержание благодаря сотрудничеству с жителями Уагадугу. Стражи порядка поблагодарили неравнодушных граждан, которые воспользовались номерами дежурной части.

Ранее правоохранительные органы Буркина-Фасо арестовали банду киберпреступников. Члены группы активно использовали социальные сети для поиска потенциальных жертв.
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