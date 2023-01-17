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Власти Латвии разрабатывают дорожную карту для вытеснения русского языка из школ

Общество
Власти Латвии разрабатывают дорожную карту для вытеснения русского языка из школ

Дорожную карту, которая поможет в вытеснении русского языка из учебных заведений Латвии, разрабатывают власти республики.

Там укажут адреса учителей других иностранных языков. О создании такой карты рассказала министр образования и науки страны Анда Чакша.

«В течение месяца мы разработаем свое предложение, как обеспечить необходимое количество педагогов, чтобы можно было преподавать этот второй иностранный язык», — приводит ее слова издание Delfi.

Сейчас министерство работает над данной дорожной картой. Также в Латвии ищут педагогов, которые бы смогли заменить специалистов, преподававших русский язык.
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