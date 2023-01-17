Власти Латвии разрабатывают дорожную карту для вытеснения русского языка из школ

Дорожную карту, которая поможет в вытеснении русского языка из учебных заведений Латвии, разрабатывают власти республики.
Там укажут адреса учителей других иностранных языков. О создании такой карты рассказала министр образования и науки страны Анда Чакша.
«В течение месяца мы разработаем свое предложение, как обеспечить необходимое количество педагогов, чтобы можно было преподавать этот второй иностранный язык», — приводит ее слова издание Delfi.
Сейчас министерство работает над данной дорожной картой. Также в Латвии ищут педагогов, которые бы смогли заменить специалистов, преподававших русский язык.