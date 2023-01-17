Актер Масленников-Войтов назвал великой и гениальной покойную Инну Чурикову

Актер Олег Масленников-Войтов высказался о смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой и назвал ее великой и гениальной.
Масленников-Войтов отметил, что все артисты были счастливы работать с одаренной Чуриковой, он не стал исключением. Актер считает коллегу по-настоящему великой.
«Я думаю, что все были счастливы безусловно работать с таким человеком. Одаренная, великая, талантливая, гениальная. Светлая память. Для меня было счастье работать с ней», — заявил Масленников-Войтов корреспонденту ФАН.
Чуриковой не стало 14 января. Она скончалась от остановки сердца на 80-м году жизни в московской больнице. Церемония прощания с народной артисткой СССР прошла в храме Христа Спасителя. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище.