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Актер Масленников-Войтов назвал великой и гениальной покойную Инну Чурикову

Общество
Актер Масленников-Войтов назвал великой и гениальной покойную Инну Чурикову

Актер Олег Масленников-Войтов высказался о смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой и назвал ее великой и гениальной.

Масленников-Войтов отметил, что все артисты были счастливы работать с одаренной Чуриковой, он не стал исключением. Актер считает коллегу по-настоящему великой.

«Я думаю, что все были счастливы безусловно работать с таким человеком. Одаренная, великая, талантливая, гениальная. Светлая память. Для меня было счастье работать с ней», — заявил Масленников-Войтов корреспонденту ФАН.

Чуриковой не стало 14 января. Она скончалась от остановки сердца на 80-м году жизни в московской больнице. Церемония прощания с народной артисткой СССР прошла в храме Христа Спасителя. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище.
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