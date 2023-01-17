Максим Галкин рассказал о плюсах в интимной жизни с Аллой Пугачевой

Юморист и телеведущий Максим Галкин✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) рассказал о плюсах жизни с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой, которая старше артиста на 27 лет.
Галкин и Пугачева вместе с 2005 года. Многие поклонники не верят, что между знаменитостями искренние чувства и подозревают их в браке по расчету. Телеведущий с юмором относится к таким предположениям. Недавно он пошутил об интимных отношениях с женой во время одного из своих выступлений.
«Мужики просто не понимают, как это классно, когда жена настолько старше. Алла никогда не упрекнет меня в том, что я сгубил ее молодость! Никогда! Это сделали другие люди», — заявил со сцены Галкин.
Пара сыграла свадьбу в декабре 2011 года. При этом Пугачева признавалась, что начала встречаться с юмористом в 2001 году. У знаменитостей двое детей — Лиза и Гарри. Наследников им родила суррогатная мать. Сейчас Пугачева и Галкин обосновались в Израиле.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами