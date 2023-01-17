Максим Галкин рассказал о плюсах в интимной жизни с Аллой Пугачевой

Галкин и Пугачева вместе с 2005 года. Многие поклонники не верят, что между знаменитостями искренние чувства и подозревают их в браке по расчету. Телеведущий с юмором относится к таким предположениям. Недавно он пошутил об интимных отношениях с женой во время одного из своих выступлений.