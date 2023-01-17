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Предприниматели назвали главную проблему промышленности Свердловской области

Экономика
Предприниматели назвали главную проблему промышленности Свердловской области

В Свердловском областном Союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП) оценили ситуацию в промышленности региона.

По мнению первого вице-президента СОСПП Александра Породнова, развитию промышленного потенциала региона сейчас мешает в основном острый кадровый дефицит специалистов. С ним согласен председатель Комитета СОСПП по промышленности Андрей Мисюра, сообщает УралПолит.Ru.

Как пояснил Мисюра, промышленные предприятия нуждаются в квалифицированных инженерах и других специалистах. Между тем статистика говорит о том, что более четверти выпускников профильных вузов не хотят работать по специальности.
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