Предприниматели назвали главную проблему промышленности Свердловской области

В Свердловском областном Союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП) оценили ситуацию в промышленности региона.
По мнению первого вице-президента СОСПП Александра Породнова, развитию промышленного потенциала региона сейчас мешает в основном острый кадровый дефицит специалистов. С ним согласен председатель Комитета СОСПП по промышленности Андрей Мисюра, сообщает УралПолит.Ru.
Как пояснил Мисюра, промышленные предприятия нуждаются в квалифицированных инженерах и других специалистах. Между тем статистика говорит о том, что более четверти выпускников профильных вузов не хотят работать по специальности.