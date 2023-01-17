Сатановский назвал два способа, которыми Россия может поставить США на место

Есть лишь два способа, которыми Москва может поставить американское руководство на место. Политолог и востоковед Евгений Сатановский обнажил правду о способностях российского правительства.
Эксперт отметил, что Вашингтон в настоящий момент является основным оппонентом Кремля на международной арене. Власти США не просто используют киевский режим в борьбе с Москвой, но и также делают все, чтобы ряд других государств окончательно разорвали с ней связи. Сатановский в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскрыл два способа, которые помогут российскому руководству вправить Белому дому мозги.
«Американцы реагируют на две вещи: угрозу физического уничтожения и ликвидацию определенного количества личного состава», — заявил политолог.
Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал позорищем тот факт, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе участники обсуждают отправку Киеву танков.