Сатановский назвал два способа, которыми Россия может поставить США на место

Эксперт отметил, что Вашингтон в настоящий момент является основным оппонентом Кремля на международной арене. Власти США не просто используют киевский режим в борьбе с Москвой, но и также делают все, чтобы ряд других государств окончательно разорвали с ней связи. Сатановский в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскрыл два способа, которые помогут российскому руководству вправить Белому дому мозги.