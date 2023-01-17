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Сатановский назвал два способа, которыми Россия может поставить США на место

Политика
Сатановский назвал два способа, которыми Россия может поставить США на место

Есть лишь два способа, которыми Москва может поставить американское руководство на место. Политолог и востоковед Евгений Сатановский обнажил правду о способностях российского правительства.

Эксперт отметил, что Вашингтон в настоящий момент является основным оппонентом Кремля на международной арене. Власти США не просто используют киевский режим в борьбе с Москвой, но и также делают все, чтобы ряд других государств окончательно разорвали с ней связи. Сатановский в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскрыл два способа, которые помогут российскому руководству вправить Белому дому мозги.

«Американцы реагируют на две вещи: угрозу физического уничтожения и ликвидацию определенного количества личного состава», — заявил политолог.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал позорищем тот факт, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе участники обсуждают отправку Киеву танков.
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