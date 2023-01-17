Карантин из-за бешенства объявили в одном из сел Новосибирской области

Глава Новосибирской области Андрей Травников объявил карантинный режим в селе Сарыбалык Здвинского района, в этом н. п. обнаружили очаг бешенства. Решение об ограничительных мерах размещено на сайте регионального правительства.
Как пишет «АиФ-Новосибирск», зараженных животных нашли в подсобном хозяйстве местного жителя на улице Береговой, 19. До конца карантина в доме запрещено заниматься лечением, вывозом и ввозом подверженных инфицированию животных, а также снимать с них шкуры. Исключение для ввоза и вывоза составляют только привитые от бешенства животные.
Ограничительный режим, согласно постановлению, продолжится с 18 января по 18 марта текущего года. В данный период в Сарыбалыке воспрещено проводить мероприятия, связанные с передвижением или скоплением восприимчивых животных. Кроме того, нельзя будет вывозить зверей из села и заниматься их отловом для зоопарка.