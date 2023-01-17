Карантин из-за бешенства объявили в одном из сел Новосибирской области

Ограничительный режим, согласно постановлению, продолжится с 18 января по 18 марта текущего года. В данный период в Сарыбалыке воспрещено проводить мероприятия, связанные с передвижением или скоплением восприимчивых животных. Кроме того, нельзя будет вывозить зверей из села и заниматься их отловом для зоопарка.