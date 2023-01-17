Ряд компаний РФ сможет не учитывать голоса зарубежных инвесторов при принятии решений

Президент России Владимир Путин дал разрешение некоторым крупным компаниям временно не учитывать голоса представителей недружественных стран при установке кворума и подсчете голосов в структурах управления российских предприятий.
Речь в президентском указе идет о компаниях в области энергетики, торговли и машиностроения, чья годовая выручка превышает отметку в 100 млрд рублей.
Соответствующее заявление глава государства сделал в процессе своего выступление на совещании по экономическим вопросам, которое проходит сегодня, 17 января.