Блогер Лена Миро раскритиковала певицу Аллу Пугачеву за раздутое самомнение

Народная артистка СССР Алла Пугачева, сбежавшая из России и обозвавшая ее жителей «холопами» и «рабами», продолжает вести светскую жизнь за рубежом. Очередное появление Примадонны на публике привлекло внимание блогера Лены Миро.
По ее словам, исполнительница песни «Миллион алых роз» посетила премьеру нового проекта за границей. Там она «встала, хотя никто не просил, и толкнула речь».
««Это потрясающе, это потрясающе!» — с энтузиазмом выкрикнула она, пытаясь изобразить восторг. Присутствующие жиденько похлопали Алке и пошли по своим делам. В Пугачевой меня всегда забавляло ее самомнение. Она серьезно думает, что умнее всех?» — написала Миро в своем блоге в «ЖЖ».
В заключение блогер добавила, что попытки Пугачевой привлечь внимание к своей «нескромной персоне» вызывают у нее лишь жалость, поскольку большинству людей на Примадонну, по словам Миро, уже начихать.