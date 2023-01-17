Мариуполец рассказал, как боевики «Азова» расстреливали покидающих город людей

Житель Мариуполя рассказал, как боевики нацбата «Азов»✱ (террористическая организация, запрещена в РФ) стреляли в людей, которые пытались эвакуироваться из города во время боев. Никто из них не выжил.
В беседе с ТАСС мужчина подчеркнул, что видел это собственными глазами — его дом, который на тот момент еще не был разрушен, находился на возвышенности и открывал обзор на жуткие события.
«Из соседнего дома вышли люди, человек 30-35, старики, дети, женщины. Бежали недолго. Их тут же накрыли украинцы, находящиеся под воздействием наркотиков. Погибли все», — рассказал он.
По словам мариупольца, украинская сторона не объявляла эвакуацию — все, кто пытался выбраться по собственной инициативе, «подлежали уничтожению».
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация