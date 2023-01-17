Бюст Пушкина снесли в подконтрольном Киеву Запорожье

Бюст русского писателя Александра Пушкина снесен в находящемся под контролем киевских властей Запорожье. Об этом во вторник, 17 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, бюст был расположен на территории школы №76. Сейчас там остался лишь постамент.
«В Запорожье демонтировали бюст поэта Александра Пушкина, который находился на территории местной школы №76», — написал Рогов на своем канале в Telegram.
Это далеко не первый случай, когда киевский режим сносит памятники, связанные с Россией, в попытках переписать историю. Кроме того, на Украине переименовывают улицы, получившие свое название в честь выдающихся деятелей Советского Союза.