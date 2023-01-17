Владимир Путин: нефтедобыча выросла в 2022 году вопреки санкциям

Несмотря на санкционное давление со стороны Запада, объем нефтедобычи в России по итогам минувшего года увеличился примерно на 2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Согласно его данным, соответствующий показатель составил 535 млн тонн.
При этом добыча газа в стране сократилась в 2022 году на 11,8%, добавил глава государства. Однако мировые цены на голубое топливо повысились, потому газовые предприятия завершили год с хорошей прибылью, отметил президент на своем выступлении.