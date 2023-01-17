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Политолог Шахназаров назвал «договорняком» участие поддержавшего СВО Кучеры в шоу Дудя

Политика
Политолог Шахназаров назвал «договорняком» участие поддержавшего СВО Кучеры в шоу Дудя

Политолог Михаил Шахназаров на пальцах объяснил, каким образом на шоу «ВДудь» мог попасть поддержавший специальную военную операцию России на украинской территории журналист Оскар Кучера.

Напомним, ранее блогер Юрий Дудь✱ (признан в РФ иноагентом) пригласил принять участие в своей передаче на YouTube-канале актера Оскара Кучеру. Эксперт, в свою очередь, в программе «Полный абзац» рассказал неожиданную правду о появлении поддержавшего СВО артиста в шоу.

«Как в этом случае могло быть? Через агентов, наверно, выходят. "Оскар, а давай ты мне дашь интервью?" "А давай, что не дать-то?". Ну, дал», — заявил Шахназаров.

Он с уверенностью отметил, что приглашение Кучеры, вероятнее всего, является «договорняком» между менеджерами журналиста и Дудем. Последний мог таким способом попытаться оправдать себя перед зрителями. Прежде СМИ сообщали, что Юрий Дудь покинул Россию сразу же после начала специальной военной операции.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
михаил шахназаров юрий дудь СВО
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