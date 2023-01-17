Политолог Шахназаров назвал «договорняком» участие поддержавшего СВО Кучеры в шоу Дудя

Он с уверенностью отметил, что приглашение Кучеры, вероятнее всего, является «договорняком» между менеджерами журналиста и Дудем. Последний мог таким способом попытаться оправдать себя перед зрителями. Прежде СМИ сообщали, что Юрий Дудь покинул Россию сразу же после начала специальной военной операции.