СК раскрыл дело о жестоком убийстве школьницы, совершенное в Ульяновске 34 года назад

Ульяновские следователи завершили расследование дела об изнасиловании и убийстве школьницы. По данным регионального управления СК России, преступление было совершено 34 года назад.
Как сообщили в СК, вечером 16 марта 1987 года 11-летняя местная жительница не вернулась домой после похода в магазин. Позже фрагменты ее тела нашли в мусорном контейнере. Долгие годы убийство оставалось нераскрытым. За этот период следователям удалось опросить 300 человек.
В 2018 году эксперты выделили ДНК убийцы, после чего стражи порядка вышли на подозреваемого. Оказалось, что злоумышленник изнасиловал девочку, убил ее и расчленил тело, скрыв останки в разных районах Ульяновска. После того, как у него взяли образны ДНК-профиля, мужчин наложил на себя руки.
Уголовное дело прекратили в связи с кончиной фигуранта с согласия его родственников.