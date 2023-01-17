СК раскрыл дело о жестоком убийстве школьницы, совершенное в Ульяновске 34 года назад

В 2018 году эксперты выделили ДНК убийцы, после чего стражи порядка вышли на подозреваемого. Оказалось, что злоумышленник изнасиловал девочку, убил ее и расчленил тело, скрыв останки в разных районах Ульяновска. После того, как у него взяли образны ДНК-профиля, мужчин наложил на себя руки.