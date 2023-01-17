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Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова снялась в новом проекте для Netflix

Общество
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова снялась в новом проекте для Netflix

Победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Шарапова приняла участие в съемках нового проекта для стримингового сервиса Netflix.

Как отметила в социальных сетях сама экс-первая ракетка мира, речь идет о документальном сериале, рассказывающем истории известных теннисистов планеты. Сроки выхода нового шоу на экраны пока не раскрываются.

«Мне действительно понравилось снимать это. Кто знал», — цитирует Шарапову портал «Культуромания».

Ранее россиянка разместила в социальных сетях фотографию, на которой она запечатлена рядом с теннисистом Джоном Макинроем, пишет газета «Культура».
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