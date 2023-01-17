Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова снялась в новом проекте для Netflix

Победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Шарапова приняла участие в съемках нового проекта для стримингового сервиса Netflix.
Как отметила в социальных сетях сама экс-первая ракетка мира, речь идет о документальном сериале, рассказывающем истории известных теннисистов планеты. Сроки выхода нового шоу на экраны пока не раскрываются.
«Мне действительно понравилось снимать это. Кто знал», — цитирует Шарапову портал «Культуромания».
Ранее россиянка разместила в социальных сетях фотографию, на которой она запечатлена рядом с теннисистом Джоном Макинроем, пишет газета «Культура».