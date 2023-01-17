Госдума обсудит увеличение выплат при несчастных случаях на производстве

Член комитета Госдумы России по труду Михаил Тарасенко Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов объяснил суть вопроса.
По словам Тарасенко, профильный комитет рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект об увеличении единовременной страховой выплаты в случае смерти от несчастного случая на производстве или от профзаболевания, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».
Отмечается, что с 2014 года величина единовременной страховой выплаты составляет миллион рублей, с тех пор, несмотря на инфляцию, оставаясь неизменной. В новом законопроекте предлагается повысить ее вдвое, так как необходимо учитывать меняющиеся экономические условия в стране.