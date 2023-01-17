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Госдума обсудит увеличение выплат при несчастных случаях на производстве

Общество
Госдума обсудит увеличение выплат при несчастных случаях на производстве

Член комитета Госдумы России по труду Михаил Тарасенко Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов объяснил суть вопроса.

По словам Тарасенко, профильный комитет рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект об увеличении единовременной страховой выплаты в случае смерти от несчастного случая на производстве или от профзаболевания, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».

Отмечается, что с 2014 года величина единовременной страховой выплаты составляет миллион рублей, с тех пор, несмотря на инфляцию, оставаясь неизменной. В новом законопроекте предлагается повысить ее вдвое, так как необходимо учитывать меняющиеся экономические условия в стране.
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