Госдума обсудит увеличение выплат при несчастных случаях на производстве

Отмечается, что с 2014 года величина единовременной страховой выплаты составляет миллион рублей, с тех пор, несмотря на инфляцию, оставаясь неизменной. В новом законопроекте предлагается повысить ее вдвое, так как необходимо учитывать меняющиеся экономические условия в стране.