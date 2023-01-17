Предприниматель из Тюмени сдал взятые в аренду бульдозер и экскаватор в утиль

Тюменский районный суд признал 46-летнего предпринимателя виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Кроме того, потерпевший право предъявить исковые требования по возмещению ущерба, сообщает сетевое издание «Вслух.ру».
Как было установлено, мужчина познакомился с владельцем экскаватора Hitachi и отечественного бульдозера Б17ОМ101Е. Он заключил с владельцем техники формальный договор аренды, после чего сдал ее в утиль. За экскаватор он выручил 800 тысяч рублей, за бульдозер — 340 тысяч. Однако технические эксперты оценили общий ущерб, нанесенный владельцу машин, в 3 945 000 рублей.
Предприниматель лишь частично признал свою вину. Он не согласился с заявленным материальным ущербом, который по его мнению был посчитан без учета износа техники и ее состояния.