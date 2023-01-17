Директор порта Сочи Владимиров: запуск маршрутов в Египет привлечет пассажиропоток

Сочи, 17 января. Организация новых круизов из Сочи в Египет может значительно увеличить пассажиропоток в черноморском торговом городе. Об этом сообщил гендиректор порта Юрий Владимиров.
«Запуск маршрутов в Египет привлечет пассажиропоток в морпорт Сочи до 20%, потому что рейсы будут выполняться чаще и в два направления — Турцию и Египет», — уточнил он.
Ранее Владимиров рассказал, что в течение курортного сезона 2023 года количество круизов на лайнере Astoria Grande, организатором которых выступает компания Miray Cruises, может вырасти с 16 до 27. В настоящее время теплоход совершает регулярные туры в города побережья Турции.
Одновременно руководство компании заявило, что рассматривает вопрос о вводе нового маршрута в египетский порт Александрия. Стоит отметить, что круизный лайнер Astoria Grande рассчитан на 1300 пассажиров. Свой первый туристический рейс из Сочи к побережью Турции он совершил 16 июля 2022 года.
В начале декабря посол Египта в Москве Назих аль-Нагари рассказал, насколько важен для его страны поток отдыхающих из России. Он также сообщил о планах Каира по привлечению большего числа туристов.