Директор порта Сочи Владимиров: запуск маршрутов в Египет привлечет пассажиропоток

Ранее Владимиров рассказал, что в течение курортного сезона 2023 года количество круизов на лайнере Astoria Grande, организатором которых выступает компания Miray Cruises, может вырасти с 16 до 27. В настоящее время теплоход совершает регулярные туры в города побережья Турции.