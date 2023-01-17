Бизнесмена Берсона заочно арестовали в Петербурге по делу о порче культурного наследия

С августа 2013 по май 2021 года строение было отключено от всех коммуникаций, не эксплуатировалось и не охранялось. Доступ к нему не был ограничен — там регулярно собирались бездомные и любители спиртного. Помещения были захламлены, в особняке неоднократно происходили пожары. Сумма ущерба составила более 39 млн рублей.