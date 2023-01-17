Василеостровский районный суд Петербурга заочно арестовал одного из учредителей холдинга «Адамант» Бориса Берсона, являющегося обвиняемым по делу о разрушении исторического особняка князя Черкасского на Васильевском острове.
В рамках рассмотрения уголовного дела меру пресечения Берсону изменили на заключение под стражу, его объявили в розыск, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
По версии следствия, Берсон, будучи собственником большинства помещений в историческом доме на Университетской набережной, нарушил требования по его сохранению и использованию. Здание было построено в 1726 году и является одним из старейших в городе.
С августа 2013 по май 2021 года строение было отключено от всех коммуникаций, не эксплуатировалось и не охранялось. Доступ к нему не был ограничен — там регулярно собирались бездомные и любители спиртного. Помещения были захламлены, в особняке неоднократно происходили пожары. Сумма ущерба составила более 39 млн рублей.
В Петербурге остро стоит проблема реставрации исторических зданий. Смольный планомерно сокращает финансирование на поддержание старинных построек в надлежащем состоянии из-за нехватки средств в бюджете. Привлечь инвесторов, готовых за свой счет отремонтировать «дома с историей», правительству удается не всегда.
Команда губернатора Александра Беглова демонстрирует непонимание, когда дело касается исторического наследия города. Пока чиновники медлят, здания продолжают разрушаться, подвергая опасности прохожих. Неэффективная политика Смольного приводит к тому, что Северная столица постепенно лишается исторических домов, составляющих его уникальный облик.