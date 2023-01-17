События в Донбассе на 15:00 17 января: зачистка высоток в Марьинке, в ЛНР найдены схроны с оружием

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
ДНР
С начала суток 17 января украинские формирования открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Александровка, Волноваха, Харцызск, Широкая Балка. В Волновахе в результате попадания неустановленного взрывоопасного предмета погибла мирная жительница, также зафиксировано прямое попадание снаряда в здание гостиницы. В Харцызске под обстрел попали машиностроительный завод, административное здание и мебельный магазин.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Марьинке зачищены все высотки, сейчас они контролируются союзными силами. Пушилин не исключил, что продвижение российских подразделений в скором времени может привести к тому, что территория города перейдет под их контроль.
Житель Мариуполя Сергей Вороно рассказал СМИ, что члены нацбатальона «Азов»✱ (запрещен в РФ) расстреливали мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из города в период ведения боев. На его глазах боевики открыли огонь по группе гражданских, никто из попавших под обстрел не выжил.
«Из соседнего дома вышли люди, человек 30-35, старики, дети, женщины. Бежали недолго. Их тут же накрыли украинцы, находящиеся под воздействием наркотиков. Погибли все», — цитирует его ТАСС.
Очевидец также рассказал, что украинская сторона не объявляла горожанам об эвакуации и все, кто пытался уехать, по мнению ВСУ, «подлежали уничтожению».
ЛНР
В Лисичанске налажена централизованная подача воды в некоторые районы. В администрации города подчеркнули, что сотрудники местного «Водоканала» трудятся без выходных, чтобы как можно скорее восстановить водоснабжение.
Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил исполняющим обязанности министра юстиции ЛНР Андрея Гребенщикова.
В Беловодском районе ЛНР найден крупный схрон оружия украинских диверсантов, из которого изъяли патроны разного калибра, мины и запалы к ним, гранаты и окопные заряды. Еще один тайник обнаружили в поселке Троицкое: в заброшенном здании хранились гранаты и около 400 патронов.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация