«Признание всеми странами Тайваня как части Китая»: военный аналитик Насонов о решении территориальной проблемы

Коллективный Запад формирует азиатскую версию НАТО для противостояния Китаем, пишет издание Al Mayadeen.
Говорится, что Вашингтон в последнее время ищет поддержку и заключает соглашения с теми странами, что до этого не вступали в прямую конфронтацию с Китайской Народной Республикой. Так, Япония заявляет, что ее и еще несколько стран, включая Республику Корея, не устраивают нынешние отношения Пекина и острова Тайвань. То есть попытки Китая как государства восстановить свою территориальную целостность.
По этому вопросу в беседе с ФАН высказался военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.
«Вопрос эскалации вокруг Тайваня остается серьезным и будет таковым еще длительное время, при этом решение может быть только одно — признание всеми странами Тайваня составной частью Китая, как территории, где формировалась китайская идентичность», — считает он.
Тайвань имеет историю во многом отличную от материкового Китая, однако со второй половины XVII века, после окончательной колонизации, он стал безраздельно ханьским, то есть освоенным «титульной» нацией материкового Китая. С 1895 года на острове хозяйничала захватившая его Япония, чем и объясняется ее неравнодушие к «тайваньскому вопросу».
По мнению Насонова, Китай будет прилагать все усилия для реализации задачи окончательного построения единой страны, с единым языком и культурой.
«Конечно, сама история Тайваня внесла определенные особенности, но глубина многовековых китайских ценностей берет верх», — резюмирует эксперт.
Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявлял, что Штаты должны прекратить поставлять оружие Тайваню, а также ограничить всякую военную поддержку островитян.