«Признание всеми странами Тайваня как части Китая»: военный аналитик Насонов о решении территориальной проблемы

Говорится, что Вашингтон в последнее время ищет поддержку и заключает соглашения с теми странами, что до этого не вступали в прямую конфронтацию с Китайской Народной Республикой. Так, Япония заявляет, что ее и еще несколько стран, включая Республику Корея, не устраивают нынешние отношения Пекина и острова Тайвань. То есть попытки Китая как государства восстановить свою территориальную целостность.