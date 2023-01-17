Заграждение, возведенное Пограничной стражей Польши на границе с Белоруссией, оказалось неэффективным. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали представители белорусского погранкомитета.
Несмотря на утверждения о том, что новое заграждение на польско-белорусской границе эффективно, польские пограничники продолжают задерживать беженцев-нелегалов на своей территории. Предполагается, что заграждение было возведено исключительно для устрашения, а не для эффективной борьбы с нелегальными мигрантами.
Представители погранкомитета Белоруссии подчеркивают, что возведение заграждения польской стороной привело к расцвету «бизнеса на беженцах». По их словам, большим спросом начали пользоваться услуги людей, занимающихся переправкой иностранцев. Эту информацию подтверждают официальные данные Пограничной стражи Польши. Согласно им, с начала января польскими пограничниками было задержано более 20 человек, половина из которых являются гражданами Украины.