Погранкомитет Белоруссии заявил о неэффективности польского заграждения против беженцев

Несмотря на утверждения о том, что новое заграждение на польско-белорусской границе эффективно, польские пограничники продолжают задерживать беженцев-нелегалов на своей территории. Предполагается, что заграждение было возведено исключительно для устрашения, а не для эффективной борьбы с нелегальными мигрантами.